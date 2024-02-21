زوارق الاحتلال تستهدف ساحل مدينة رفح جنوبي غزة

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلية استهدفت ساحل مدينة رفح جنوب غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة عنيفة استهدفت محيط الإدارة المدنية في مخيم جبالية بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في خان يونس بالتعاون مع الأمم المتحدة وتم نقلهم إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولية الميداني في مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29195، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والجرحى إلى 69170، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.