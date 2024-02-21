طقس مستقر ودافئ على جنوب سيناء والعظمى بسانت كاترين 15 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا مستقرًا ودافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلو مترًاعلى الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 15 درجات، والصغرى 4 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23.

طابا الصغرى 11 والعظمى 20.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 15.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أن هناك انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. ويعم الاستقرار على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.