واشنطن: نسعى لإنفاذ هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل شهر رمضان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تتمني أن تتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء: "نود التوصل إلى هدنة إنسانية قبل بداية شهر رمضان. نود التوصل إليها قبل نهاية الأسبوع. نود التوصل إليها في أقرب وقت ممكن".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وقدمت الولايات المتحدة يوم الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 29 ألف قتيل و69 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.