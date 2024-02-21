تضحية كبيرة من مبابي لأجل حلم ريال مدريد

كشف تقارير صحفية، عن تفاصيل العقد الجديد للدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، مؤكدة تنازله عن جزء كبير من دخله السنوي من أجل تحقيق حلمه باللعب مع النادي الملكي.

وأوضحت التقارير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد التأكد من عدم تلاقي ريال مدريد مع فريق مبابي الحالي، باريس سان جرمان، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يحصل مبابي على 15 مليون يورو سنويا في عقده الذي يمتد لخمس سنوات، مع مكافأة توقيع تبلغ 150 مليون يورو موزعة على نفس المدة.

ويصل دخل مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان إلى 200 مليون يورو سنويا، بينما سيحصل مع ريال مدريد على 45 مليون يورو سنويا، أي أنه سيخفض راتبه بـ155 مليون يورو من أجل الانضمام إلى حلم طفولته.