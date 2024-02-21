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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تعرض ناقلة حبوب أمريكية لإطلاق صاروخين من الحوثيين

سفينة أمريكية
سفينة أمريكية
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كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن تعرض سفينة أمريكية لأضرار طفيفة جرّاء هجمات في خليج عدن، بالإضافة إلى قيام القوات الأمريكية في المنطقة باعتراض عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "في 19 فبراير  بين الساعة 12:30 والساعة 1:50 بعد الظهر، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثييون في اليمن باتجاه سفينة "إم في سي تشامبيون" في خليج عدن، وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليونانين." 

وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات.

القيادة المركزية الأمريكية ناقلة حبوب أمريكية إطلاق صاروخين الحوثيين