«مأساة غزة».. ارتفاع عدد الشهداء في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال

تعرض قطاع غزة، الليلة، لمجازر جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بوفاة خمسة فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال على منزل لعائلة أبو النور في حي الجنينة شرق رفح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار لتلقي العلاج.

وفي حي السلام شرق رفح، استهدف طيران الاحتلال أرضًا زراعية، وزادت حصيلة الضحايا في محافظة خان يونس، حيث استهدفت دبابات الاحتلال النازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، مما ارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 26 شهيدًا جراء الغارات المستمرة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في خان يونس بالتعاون مع الأمم المتحدة وتم نقلهم إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولية الميداني في مدينة رفح.

وفي المخيم الجديد غرب النصيرات، أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل وجرى نقلهما إلى مركز العودة الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29195، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والجرحى إلى 69170، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.