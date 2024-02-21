سكرتير مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أمس الثلاثاء، جولة ميدانية بالمدينة؛ لمتابعة أعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي معوقات وللتأكيد على حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال اليومية والحالة العامة للشوارع من أعمال تجريد ورفع كفاءة.



وذلك فى إطار توجيهات نائب المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتأكيد على تفعيل منظومة النظافة داخل مدينة الحسنة والقرى التابعة لها مع ضرورة التواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين وإبراز جهود الدولة فى كافة الخدمات.



حيث قام فريق عمل النظافة بالمجلس تحت إشراف ومتابعة سكرتير عام المركز والمدينة ومدير النشاط اليومي لرئاسة مركز ومدينة الحسنة في قطاع النظافة والتجميل حسام النحال مدير إدارة البيئة بحملة نظافة موسعة تم خلالها رفع وإزالة كميات هائلة من القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الفرعية والرئيسية بنطاق المدينة وذلك باهتمام وحرص للحفاظ على الشكل الجمالي لمداخل المدينة الحسنة.



كما التقى سكرتير المركز والمدينة أثناء المرور ببعض المواطنين حيث كانوا يتضررون من مشكلة خاصة بالكهرباء ووجه سكرتير المدينة بسرعة إيجاد حل لتلك المشكلة وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين أهالينا بمركز ومدينة الحسنة.