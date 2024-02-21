إنتر ميلان يحرز انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا هامًا على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-0، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 79، بعد إصابة ماركوس تورام في الشوط الأول.

جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: ماتيو دارميان، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني، بنيامين بافارد

خط الوسط: نيكولو باريلا، هاكان كالهانغولو، فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

ويُعد هذا الفوز خطوة مهمة لإنتر ميلان نحو التأهل إلى ربع النهائي، قبل لقاء الإياب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في 13 مارس المقبل.

