غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل شاب عمدا في الجيزة

تستكمل محكمة جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، غدا الاربعاء، محاكمة ٤ متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه.



المتهمين بالقضيه رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، هم الوالد إبراهيم. م، وأبناءئه الثلاثة أحمد. م، ومصطفى. م، ومحمد. م،

وجهت النيابه للمتهمين تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأسا، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا الوصول إليه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه أرضا، اعتدى المتهم الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.