بالصور.. مياه الأقصر توقع اتفاقية تعاون لتسهيل خدمات سداد الفواتير إلكترونيا

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون مع احدى شركات المدفوعات الالكترونية، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو تسريع إجراءات التحول الرقمي والسداد الالكتروني.

وأوضح رمضان، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سياسة التحول الرقمي، وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ”رؤية مصر ٢٠٣٠”، لافتاً إلى استخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة في تطوير منظومة تحصيل وسداد الفواتير.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تسعى جاهدة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال محصلين الشركة، ومن خلال مراكز خدمة العملاء المتطوره ومنافذ السداد الالكتروني من أجل التيسير على المواطنين فى سداد الفواتير.

وتابع، هذه الماكينات تتميز بإمكانية إدخال القراءات والتحصيل، وتسمح للقارئ والمحصل بالتواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة، مما يساعد في ضمان محاسبة المواطن على الإستهلاك الفعلي، وذلك في ظل اتجاه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير منافذ متعددة للمواطنين.

البروتوكول (10)

البروتوكول (9)

البروتوكول (8)

البروتوكول (7)

البروتوكول (6)

البروتوكول (4)

البروتوكول (3)

البروتوكول (5)

البروتوكول (2)