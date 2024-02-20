نائب البرلمان الأوروبي يطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

طالب النائب في البرلمان الأوروبي، مارك بوتنجا، بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تنفيذ ضغوط صارمة على إسرائيل لاحترام قرارات العدل الدولية.

وفي تصريح له اليوم، الثلاثاء، يؤكد بوتنجا أن الوقت قد حان لإيقاف الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ولضمان احترامها لقرارات الأمم المتحدة التي تم تجاهلها لفترة طويلة، من خلال فرض مزيد من العقوبات والضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، مع التأكيد على أنه بدون ذلك، ستستمر السياسة الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها.

أضاف النائب في البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي تواطأ مؤخرًا مع جرائم إسرائيل في غزة، وأنه الآن إذا أراد الاتحاد الأوروبي فعلًا جبر إسرائيل على احترام القانون الدولي، فإن ذلك سيكون أمرًا سهلًا عن طريق وقف توريد أي أسلحة إلى دولة الاحتلال، بالإضافة إلى إيقاف أي اتفاقيات معها.

وأكد البرلماني الأوروبي أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم بأي حال من الأحوال احترام القانون الدولي أو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.