أوقاف الفيوم تعقد 17 ندوة حول "مكانة الأمة المحمدية عند الله"

في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وضمن جهودها الدعوية خلال شهر شعبان المبارك ،أقيمت اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العشاء 17 ندوة علمية تحت عنوان: "مكانة الأمة المحمدية عند الله"، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، وبحضور نخبة من كبار القراء والأئمة المتميزين .



خلال الندوات أشار العلماء إلى أن الإسلامية خير أمة أخرجت للناس،بسبب ما تدعو إليه من الفضائل والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تتحلى به من الإيمان بالله تعالى،إذ أن وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم،تكريم إلهي لا حدود لشرفه وعزته،وهو منزلة عليا .



واوضح العلماء أن خيرية هذه الأمة على غيرها، مشروطة بالتزامها بممارسة الأمر بالمعروف وتطبيقه والنهي عن المنكر واجتنابه، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر،أي أن الوصف بالخيرية، نتيجة مهمة معينة وثمرة دور محدد، وليس هو مكرمة قومية أو عنصرية أو عرقية، فالأديان السماوية كلها مطبقة على أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن الشعوب لا تتفاضل فيما بينها إلا بمعيار واحد، وهو عمل الخير لصالح الإنسان والإنسانية.