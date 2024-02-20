أحمد الطاهري: المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة هو حدث بالغ الأهمية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المنتدى السعودي للإعلام هو حدث بالغ الأهمية، والمنتدى في نسخته الثالثة يتميز بمشاركة مصرية واسعة وبحضور ما يزيد على 2000 شخصية بارزة من العاملين في

صناعة الإعلام من كافة دول العالم.

وأضاف "الطاهري"، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاركته تأتي ضمن مشاركة وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأتي بوفد يتقدمه الوزير أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، لافتا أن المشاركة تأتي في ظل نمو ملحوظ للعلاقات الإعلامية المصرية السعودية.

وأشار إلى أن الجميع تابع خلال الفترة القليلة الماضية زيارة وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري لمصر وتشريفه لمقر الشركة المتحدة للزيارة والوفد المصاحب له، ثم زيارة المستشار تركي آل الشيخ للقاهرة، وحالة التعاون المثمر في العديد من المجالات الإعلامية، وكانت أولى إنتاجها حفلة الليالي المصرية السعودية، والإعلان عن خطوط عريضة لآفاق جديدة في التعاون.

وأوضح أن المنتدى الإعلامي السعودي في نسخته الثالثة حدث بالغ التميز، يحضره مختلف أنحاء العالم، وهذه المنتديات توفر فرصة لكل العاملين في الصناعة لتبادل الأفكار والآراء، وتكون هذه المنتديات مساحة مناسبة لتكوين أو تغيير الانطباع.

وقدم التهنئة لكل القائمين على المنتدى، وفي مقدمتهم وزير الإعلام السعودي نظرا لوجود جهد واضح ما بين النسخة السابقة والحالية في الرسائل النوعية التي تعكسها معظم الجلسات في معرض، في معرض التكنولوجي الموجود لأن هذه صناعة التكنولوجيا بها أساس وداعم رئيسي لاستمرار هذه الصناعة بشكل أو بآخر.

أردف: "ننتهز الفرصة ونتقدم للشعب السعودي الشقيق والقيادة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد التأسيس، ودائما مصر والسعودية هما ركيزة العمل العربي المشترك في كل المجالات وأساس ودعائم استقرار المنطقة بشكل أو بآخر".

https://www.youtube.com/watch?v=Xi0ug7XM9BE&ab_channel=AlQAheraNews