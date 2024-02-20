دوري أبطال أوروبا.. لاوتارو يقود هجوم إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لاستضافة جاره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو الشهير، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: ماتيو دارميان، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني، بنيامين بافارد

خط الوسط: نيكولو باريلا، هاكان كالهانغولو، فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

يدخل إنتر المباراة بتشكيلة هجومية بقيادة ثنائي الهجوم الخطير لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، حيث يهدف سيموني إنزاجي مدرب الفريق إلى خطف الأفضلية على أرضه أمام فريق أتلتيكو مدريد القوي.