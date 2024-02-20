دوري أبطال أوروبا.. جريزمان على رأس هجوم أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو الشهير، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يركز سيميوني على تأمين خط الدفاع في مواجهة إنتر ميلان، حيث اختار الثنائي المخضرم أكسيل فيتسل وخوسي ماريا خيمينيز لقيادة الخط الخلفي بجانب ماريو هيرموسو. وسيشغل ناهويل مولينا مركز الظهير الأيمن، بينما سيتولى يان أوبلاك حراسة المرمى.

وفي خط الهجوم، يدفع سيميوني بالثنائي المخضرم أنطوان جريزمان وماركوس لورنتي لقيادة هجوم فريقه.

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، أكسيل فيتسل

خط الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز، سامويل لينو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ماركوس لورنتي

تشير التوقعات إلى مواجهة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث يملك كل منهما أسلحة تهديفية مميزة وأسس دفاعية متينة.