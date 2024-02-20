الممثلة الصغيرة.. ريتال عصام تشارك فى مسلسل «طبيبة شرعية»

فنانة متميزة بالرغم من أنها لما تتعدى الثاثية عشرة من عمرها، عندما ترى أداءها فى التمثيل وتقمصها للشخصيات تشعر أنك أمام ممثلة صاعدة، إنها "ريتال عصام" ابنة كفر الزيات بمحافظة الغربية طالبة بمدرسة لغات، وتقول ريتال عصام لـ " البوابة نيوز " إنها تدرس بالصف الخامس بعمر ١١ عاما"، وأنها تحافظ على التفوق فى دراستها.

وأشارت إلى أن التمثيل كانت بالاشتراك فى النشاط الفنى للمدرسة، فى النشاط الإذاعى من خلال إذاعة المدرسة مما اكسبها ثقة بنفسها، وتروى "عصام" أنها كانت تشترك فى تمثيل اسكتشات من خلال " فريق المسرح يمدرستها، وفى فرقة هواة كفر الزيات للمسرح وتعلمت من تجاربهم .

ولم تقف مواهب "ريتال عصام" عند التمثيل ولكنها عشقت فن الرسم وتعلمت العزف على الجيتار وكما شاركت فى العديد الأنشطة الرياضية ومنها رياضة كرة قدم فتيات، كما أنها تعشق القراءة أيضا، وتشترك بمسابقات للقراءة، أكدت أن والدها يدعمها فى جميع النشاطات وكذلك يشجعها على التمثيل.

وتروى أن المخرج الشاب "شادى حسين أبوشادى “ شجعها ودعمها وكانت أول تجربة لها فى التمثيل “ مسلسل ”الضاحك الباكى " عن قصة "حياة الفنان نجيب الريحاني"، وتتابع أنها تشارك الآن فى مسلسل بعنوان "طبيبة شرعية" والذى يعرض الآن، والمسلسل بمشاركة العديد من الفناننين منهم الفنانة مروة عبد المنعم والفنانة سميرة صدقي، وبشرى نضال الشافعي، من إﺧراﺝ: شادى أبو شادى وﺗﺄليف محمد الغيطي.

وتحلم "ريتال عصام " بالشهرة والنجومية على خطى الفنانة "ياسمين عبد العزيز " حيث أنها تعشقها وأثرت فى شخصيتها .