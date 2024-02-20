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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مباحثات مصرية قبرصية في مجال الغاز الطبيعي

مباحثات مصرية قبرصية
مباحثات مصرية قبرصية
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة بحثا خلالها تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعى في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر.

وأعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي. 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون بين مصر وقبرص في منطقة شرق المتوسط يحمل المنفعة المتبادلة للطرفين، وأن هناك الكثير من الفرص للتكامل يدعمها توافر مقومات البنية التحتية وتنامي اكتشافات الغاز وقوة الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وقبرص، مشيرا إلي أن تواجد البلدين في منتدي غاز شرق المتوسط يدفع التعاون الي الامام.

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