القاهرة الإخبارية: عدد من الدول قدمت إحاطات تثبت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إنه تستمر حتى هذه اللحظة تقديم الإحاطات من وفود الدول المختلفة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لطلب رأي المحكمة الاستشاري فيما يخص القضية التي هي تعبر عن مآلات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، أنه تقدم عدد من الدول بإحاطتها، كلها تثبت صورة الاحتلال وتعريف الاحتلال غير القانوني للأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتركيز على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما عملية الضم القسري بقوة السلاح عام 1967 ثم بدء عملية استيطان كبيرة ومستمرة ومتصاعدة حتى هذه اللحظة لقضم أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية خاصة بالضفة الغربية.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك تغيير الهوية القانونية للقدس الشرقية عبر ادعاء إسرائيلي بأنها باتت جزءا من الدولة الإسرائيلية، ولم تعدْ أصلًا أرضا محتلة، وركز المتحدثون على أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال تمارس الاضطهاد ضد الفلسطينيين ونظام فصل عنصري شبهوه بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتمارس نظام استعماري يضطهد الفلسطينيين ويحولهم لمواطنين من درجات دنيا ويحرمهم من حقوقهم.