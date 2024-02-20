580 مليار جنيه حصيلة مصلحة الضرائب العامة خلال النصف الاول من العام المالي (خاص)

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية أن مصلحة الضرائب العامة حققت حصيلة ضريبية بواقع 580 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة 407 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي بمعدل نمو 40%

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن حصيلة النصف الأول من العام المالي الحالي حققت الربط المستهدف بزيادة 90 مليار جنيه بنسبة 18%، وهذا انجاز لم يتحقق منذ خمس سنوات.

وأشار إلي أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية حيث نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبى واستيفاء مستحقات الخزانة العامة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو إنجاز كبير لجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، تحت توجيهات وزير المالية.

وتعمل مصلحة الضرائب العامة علي رفع كفاءة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، وكل هذه العوامل أدت إلي زيادة إجمالي الإيرادات، بدون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة؛ لأن نمو النشاط الاقتصادي، يعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الحصيلة الضريبية.