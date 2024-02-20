الحرية المصري يطلق مبادرة "اتعلميها سهلة" لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل

أطلقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة د. عيد عبدالهادي رئيس اللجنة المركزية، مبادرة "اتعلميها سهلة" لتأهيل المرأة المعيلة لسوق العمل.

استهدفت المبادرة عقدت دورات تدريبية مجانية مكثفة في الصناعات والحرف اليدوية، وأعمال الخياطة والتطريز، من خلال برامج تدريبية وتحت إشراف متخصصين في مجالات التدريب، وفى ختام التدريب تتسلم المتميزات منهن ماكينات خياطة لبداية مشروعهن من المنزل .

وأوضح د. عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أنه أعدت اللجنة برنامج تدريبي شامل نظري وعملي وبرنامج تسويقي لمنتجات هذه الأسر، وإعدادهن للمشاركة فى سوق العمل وعرض المنتجات فى الأسواق ومعارض المتخصصة، مضيفا أن المبادرة تتميز بالتنويع وتعليم مهارات جديدة لفئات جديدة من النساء وتتم على مراحل مختلفة.

وأكد عبد الهادي، أن ذلك يأتي من خلال الدور المجتمعي للحزب في تنفيذ برنامج الدولة التنموي وخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم في المقام الأول بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإنطلاقا من الدور المجتمعي في تنفيذ خطة الدولة و توفير حياه كريمة للمواطنين وتأهيل المرأة على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتعزيز دور المرأة بالمجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة أو البدء فى مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر من المنزل.

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