«الوزراء السعودي» يجدد التزام المملكة بإنهاء الوضع المأساوي في غزة

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بإنهاء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، وأكد على الأولوية القصوى لها في هذا الصدد.

كما أكد على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على تعزيز وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي بيان صادر عن وزير الإعلام السعودي، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أشار المجلس إلى أن هذه التوجيهات جاءت خلال جلسة عُقدت اليوم "الثلاثاء" في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتم خلال الجلسة استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس أن استضافة المملكة للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027 تعزز دورها البارز في دعم قضايا المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعكس التزامها المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.

وأعلن المجلس أيضًا انضمام ثلاث مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية، وأشاد بتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالميًا، إلى جانب تصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا بذل الدولة جهودًا لا محدودة في دعم وتطوير جميع قطاعاتها.