أزمة فنية تواجه جوزيه جوميز في مباراة أبوسليم الليبي

يواجه البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك أزمة فنية كبيرة في مباراة أبوسليم الليبي، وذلك في في مركز الظهير الأيسر .

ويغيب عن الزمالك أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي بسبب الإصابة، وقام المدرب بتوظيف إبراهيما نداي في هذا المركز لكنه أصيب ايضا في مباراة الإسماعيلي بالدوري أمس .

وسيكون أمام المدرب خيار وحيد بتوظيف لاعب جديد سواء من الجهة اليمني أو قلب الدفاع لشغل هذا المركز في المباراة المقبلة .

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الأربعاء تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في اللقاء المقرر له الأحد المقبل.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط وذلك من خوض 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة .