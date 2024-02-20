تفاصيل ضبط عصابة تزييف الدولارات للبيع في السوق الموازية للعملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية.. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلبًا في الاقتصاد القومى للبلاد.