محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم الثلاثاء، اللواء محمد السجلابى رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و العقيد أيمن عمارة مدير إدارة الاتصالات الحكومي والمهندس هيثم جمال بقطاع التفاعل الحكومي بالجهاز .

حيث تناول اللقاء مناقشة خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدنى وذلك بالتعاون بين الجهاز والمحافظة، وكذا تحديد آليات التنسيق بين الجانبين لتنظيم ورش عمل وندوات بمشاركة الجمعيات الأهلية والجامعات خلال يومى ٤ و٥ مارس القادم، لاستهداف عدد أكبر من الفئات بالمجتمع للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم اللازمة لاطلاق المبادرة معربة عن اعتزازها باختيار محافظة دمياط لتصبح كأول محافظة يتم تنفيذ بها تلك الخطة ، مؤكدة أنه سيتم إتاحة كافة الامكانيات المطلوبة للتنفيذ و ذلك للمساهمة فى تحقيق الأهداف الرامية من إطلاق هذه الندوات لتعزيز الوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فوز المحافظة ضمن أفضل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث جاء ذلك خلال تسلمها لدرع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، ، بمشاركة السادة محافظي المحافظات