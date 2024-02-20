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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قافلة طبية بمركز الفيوم وتحويل الحالات الحرجة والعمليات الدقيقة للمستشفيات

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظم حزب مستقبل وطن أمانة الفيوم، قافلة طبية كبرى، بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية، و تنظيم الأسرة.

القافلة الطبية، برئاسة المهندس عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب، والمهندس يوسف الشاذلى امين التنظيم، وشارك خلالها عدد كبير من الأطباء، فى تخصصات طبية مختلفة منها " النساء  والتوليد - أطفال - جلدية-  باطنة - جراحة - مخ وأعصاب - عظام" والجلدية وعيادة تنظيم الٱسرة المتنقلة.


حضر  القافلة أمناء الهيئة البرلمانية، و شئون العضوية، و الشئون الصحية، والاعلام، و ًالتواصل الاجتماعى، والزراعة والرى، و امين الحزب بالمركز، و امين التنظيم .. و قال امين الشئون الصحية، ان القافلة تقدم الادوية مجانا و تتضمن  توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من المرضى، بمختلف التخصصات الطبية، مشيرا ان القافلة تقوم بتحويل الحالات الطبية الحرجة التى تحتاج إلى اجراء عمليات جراحية دقيقة او متوسطة إلى المستشفيات، لإجرائها على نفقة الدولة .

اشاد اهالى قرية سنوفر بالقافلة الطبية، وقالت مديحة عبد التواب 55 سنة انها حصلت على الادوية مجانا و حصلت على موعد لإجراء جراحة عاجلة لزوجها، بينما اكد إبراهيم متولى 60 سنة مزارع ان القافلة وفرت عليه السفر للقاهرة لمراجعة طبيب المخ والأعصاب. 

 أشار الشاذلي ان هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، للتخفيف عنهم .

 

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