وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر للانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس تعكس تكامل كافة عناصر الطاقة فى منظومة واحدة للمساهمة فى تنفيذ أهداف التحول الطاقى ، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن مؤتمر إيجبس يعد مؤتمراً حديثاً إلا أنه نجح خلال سنوات قليلة أن يحتل مكانة مرموقة ضمن أهم المؤتمرات التى تجذب الشركات العالمية وقادة الصناعة وصانعى القرار والذى ظهر جلياً للتواجد العالمى الكبير خلال فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مما يعكس ثقة الشركاء فى مصر والاستقرار السياسى والأمنى الذى تتمتع به ويدعم زيادة الاستثمارات والتعاون فى مختلف أنشطة الطاقة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش مؤتمر إيجبس ٢٠٢٤ ، وأضاف الملا أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر تحتاج لدعم أكبر من الصناعة العالمية فيما يخص الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات ، مؤكداً أن قطاع البترول يمتلك قدرات وكفاءات متميزة فى التصنيع ويسعى للتوسع فى أنشطته خارج مصر.



ولفت الوزير إلى أن حرص الشركات العالمية على المشاركة فى المؤتمر يؤكد التزامهم بخططهم الاستثمارية والتنموية فى مصر ، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص واعدة كسوق اقليمى بشرق المتوسط يربط بين المنطقة وأوروبا وبنية تحتية وكوادر وكفاءات متميزة تعمل على عدة محاور لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها وزيادة انتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة لمواكبة النمو الاقتصادى والتوسع العمرانى والزيادة السكانية.



وأشار الوزير إلى أن أفريقيا تتمتع بامكانات واعدة فى مجال الطاقة المتجددة ولكن تحتاج لدعم مالى وفنى كى تتمكن من تحويل هذه الامكانات لمشروعات فعلية توفر كميات كبيرة من الطاقة للعالم ، لافتاً إلى الدور الهام الذى تؤديه الكوادر الشبابية فى مختلف أنشطة القطاع والنجاحات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة.