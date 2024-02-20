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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته لموقعة أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الأربعاء تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وكان جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق .

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط وذلك من خوض 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة .

وفي المركز الثاني يأتي فريق أبوسليم الليبي برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث فريق ساجرادا الأنجولي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الرابع فريق سوار الغيني بدون نقاط .

الزمالك أبوسليم الليبي الكونفيدرالية الأفريقية جوزيه جوميز أيمن مصطفى