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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

113 لاعبًا يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية

اللواء محمد محمود
اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة
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يدخل منتخب مصر للمصارعة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في بطولة أفريقيا التى تستضيفها محافظة الإسكندرية في الفترة من 12 وحتى 24 مارس المقبل.

ورفع جميع اللاعبين حالة الطوارئ من أجل الوصول لأفضل فورمة ممكنة خاصة وأن المشاركة في البطولة المقبلة في غاية الأهمية نظراً لأنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.
من جانبه أكد اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة أن البطولة ستشهد مشاركة ما يقرب من 113 لاعبا ولاعبة من داخل مصر نظرًا لأنها ستشمل مشاركة جميع العناصر ناشئين وشباب وكبار رجال وسيدات.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هذه المشاركة تعد احتكاكا قويا للاعبين المصريين وستزيد من خبراتهم في ظل المنافسة القوية المتوقعة من جانب العديد من الأبطال المتوقع مشاركتهم نظراً لرغبة أغلب  الدول في الحصول على بطاقة العبور للدورة الأولمبية.
وأشاد اللواء محمد محمود بالمجهود الكبير لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن المجلس في انعقاد مستمر من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة الأفريقية التى تقرر إقامتها ببرج العرب.

المصارعة منتخب مصر للمصارعة أكد اللواء محمد محمود