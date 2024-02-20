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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"مخاطر تجارة السلاح والمواد المخدرة" في ندوة بكلية التجارة بدمياط

ندوة بجامعة دمياط
ندوة بجامعة دمياط
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شهد اليوم الثلاثاء  20 فبراير 2024  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ندوة بعنوان "مخاطر تجارة السلاح والمواد المخدرة وغسيل الأموال" بكلية التجارة والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بحضور  الدكتور ياسر سمرة عميد الكلية وإشراف  الدكتورة لمياء السلنتي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من  أعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلاب الجامعة .

وحاضر الندوة اللواء الدكتورعبدالوهاب راغب عبدالرحمن الراعي خبير مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والأستاذ الجامعي  .

وخلال كلمة  الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة رحب بالضيوف موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات ومؤكدًا أن جامعة دمياط ستظل منبرًا لتواصل الندوات التوعوية بما يسهم في التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء مجتمعاً اقتصادياً واجتماعياً .

واختتمت الندوة بمحاضرة اللواء الدكتور عبدالوهاب راغب عبدالرحمن متحدثاً فيها عن التعريف بغسيل الأموال الذي يعتبر تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع .

اقتصاديا واجتماعيا السلام الجمهوري المخدرات والجريمة