السلع التموينية تعلن عن توريد زيت خام محلي للقابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 11 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية «1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد».

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال شهري مارس وأبريل 2024.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.

ولفتت إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.