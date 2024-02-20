إضراب عمال لوفتهانزا يهدد رحلات 200 ألف مسافر بألمانيا

استمر اليوم الثلاثاء، إضراب الموظفين الأرضيين في شركة طيران لوفتهانزا الألمانية عن العمل، وذلك لليوم الثاني على التوالي، معلنين مد الإضراب حتى مساء غدا الأربعاء، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الخطوط الألمانية والنقابة المختصة بالعاملين.

وكانت "البوابة نيوز" نشرت تفاصيل احتجاجات العاملين بشركة لوفتهانزا والمواعيد المعلنة من جانبهم لسلسلة الإضرابات المتتالية حتى ميل حقوقهم، وذلك في تقرير نشر مطلع فبراير الجاري بعنوان:

غدًا.. إضراب عمال لوفتهانزا يهدد 100 ألف مسافر بألمانيا

وتسبب الإضراب في إلغاء ما يقرب من 90 % من الرحلات الجوية، ويتوقع أن يصل عدد المتضررين إلى حوالي 200 ألف مسافر، حيث يشمل الإضراب مطارات فرانكفورت وميونيخ وبرلين وكولونيا بون ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتجارت، وبعد مفاوضات استمرت أشهرا بشأن زيادة الأجور، انسحب موظفو لوفتهانزا مساء الاثنين من العمل وحتى الأربعاء، مما سيؤدي إلى تأثر 200 ألف مسافر على الأرجح، وبدأت الإضرابات في مطار فرانكفورت ثم امتدت الى مطارات ميونيخ وبرلين ودوسلدورف وهامبورغ وكولونيا بون وشتوتجارت.

من جانبها أعلنت لوفتهانزا أنه يمكن للركاب المتأثرون بإلغاء الرحلات، إعادة حجز رحلاتهم مجانًا، ويمكن لأولئك الذين يسافرون داخل الدولة استبدال تذكرتهم بقسيمة قطار ومتابعة خطط سفرهم، مطالبة الركاب بتجنب السفر إلى المطار ما لم تكن رحلتهم قائمة بالفعل، وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يتم فيها إلغاء رحلات جماعية لشركة لوفتهانزا.

حدثت الإضرابات بسبب مطالبة نقابة Ver.di بزيادة الأجور بنسبة 12.5 %، أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهريًا، وتشمل المفاوضات الخاصة برفع الأجور مصالح حوالي 25 ألف موظف، بما في ذلك موظفي تسجيل الوصول ومناولة الطائرات والصيانة والشحن.

وبينما لم تتوصل جولة المحادثات التي جرت في 12 فبراير إلى اتفاق، فمن المقرر إجراء المزيد من المفاوضات غدا الأربعاء، وأشارت لوفتهانزا إلى أن مكاتب إعادة الحجز لا يوجد بها موظفين، مما يعني أن إعادة حجز الرحلات قد يستغرق بعض الوقت حاليا.