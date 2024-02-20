"الملا" يستعرض مع "توتال" خططها المستهدفة بمجال توزيع وتسويق الوقود

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان فيليب توريس النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة افريقيا، بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.

وقد تم خلال اللقاء استعراض خطط شركة توتال للتوسع في اعمالها داخل مصر فى انشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود بالشراكة مع شركة ادنوك الإماراتية.

وأوضح الملا أن منظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات فى مصر جاذبة للاستثمارات ، مؤكدا أن تنوع الشركات في هذا المجال الحيوي يعطي تنافسية لتقديم خدمات مميزة للجمهور، لافتًا إلى أن محطات توتال وبعد دخول ادنوك معها تمثل نموذجا لتطوير الخدمات لمستهلكى الوقود.

ومن جانبه، أعرب فيليب عن ترحيبه بتواجد الشركة في مصر والتعاون والتناغم مع قطاع البترول، لافتًا إلى ن توتال تسعى للتوسع في اعمالها خلال الفترة المقبلة ، واضاف أن مؤتمر ايجبس ملتقى جيد لعدد كبير من شركات العالم والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة فى انشطة قطاع الطاقة.