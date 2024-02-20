بالصور.. رئيس "طور سيناء" يشهد مهرجان للهجن

شهد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ، اليوم الثلاثاء، مهرجان وسباق الهجن، بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والشيخ يحي بدر رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بطور سيناء، ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن يتقدمه النائب غريب حسان مساعد امين الحزب و جميع رمضان مساعد امين تنظيم الحزب لشئون القبائل وسبيل ابوحربي امين الحزب بمدينة طور سيناء، والمهندس رشدي سالم امين التنمية الاقتصادية و ايمن ابوزيد امين التعليم وعيد محمد ابو خالد امين الصندوق بالحزب بطور سيناء ومجلس ادارة نادي الهجن بطور سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو بالمحافظة .
وقدم الحزب عن طريق الشيخ سبيل ابو حربي امين مدينة طور سيناء عددا من الدروع والجوائز العينية للفائزين .
ويعد سباق الهجن بطور سيناء احد السباقات الهامة داخل المحافظة.
وجاء كل ذلك بناء علي توجيهات النائب صلاح ربيع امين الحزب بجنوب سيناء باهمية المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة بكافة مدن المحافظة .