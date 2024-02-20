ads
الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. رئيس "طور سيناء" يشهد مهرجان للهجن

جانب من تكريم الفائزين
جانب من تكريم الفائزين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ، اليوم الثلاثاء، مهرجان وسباق الهجن، بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والشيخ يحي بدر رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بطور سيناء، ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن يتقدمه النائب غريب حسان مساعد امين الحزب و جميع رمضان مساعد امين تنظيم الحزب لشئون القبائل وسبيل ابوحربي امين الحزب بمدينة طور سيناء، والمهندس رشدي سالم امين التنمية الاقتصادية و ايمن ابوزيد امين التعليم وعيد محمد ابو خالد امين الصندوق بالحزب بطور سيناء ومجلس ادارة نادي الهجن بطور سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو  بالمحافظة .

وقدم الحزب عن طريق الشيخ سبيل ابو حربي امين مدينة طور سيناء عددا من الدروع والجوائز العينية للفائزين .

ويعد سباق الهجن بطور سيناء احد السباقات الهامة داخل المحافظة.

وجاء كل ذلك بناء علي توجيهات  النائب صلاح ربيع امين الحزب بجنوب سيناء باهمية المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة بكافة مدن المحافظة .

inbound7839320923339769405
inbound7839320923339769405
inbound7536049267608595624
inbound7536049267608595624
inbound1280470036393374522
inbound1280470036393374522
inbound3178513257913849977
inbound3178513257913849977
inbound3613484347612467465
inbound3613484347612467465
inbound6599472944540105363
inbound6599472944540105363
inbound1935651410855078534
inbound1935651410855078534
inbound3640951535394638674
inbound3640951535394638674
inbound6255136826383394835
inbound6255136826383394835
inbound7071740702087140024
inbound7071740702087140024
inbound6789112569861970422
inbound6789112569861970422
inbound1828327500689965883
inbound1828327500689965883
inbound2869259423735872008
inbound2869259423735872008
مهرجان الهجن - طور سيناء مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء حزب حماة الوطن