بالصور.. رئيس "طور سيناء" يشهد مهرجان للهجن

شهد مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ، اليوم الثلاثاء، مهرجان وسباق الهجن، بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء والشيخ يحي بدر رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بطور سيناء، ولفيف من قيادات حزب حماة الوطن يتقدمه النائب غريب حسان مساعد امين الحزب و جميع رمضان مساعد امين تنظيم الحزب لشئون القبائل وسبيل ابوحربي امين الحزب بمدينة طور سيناء، والمهندس رشدي سالم امين التنمية الاقتصادية و ايمن ابوزيد امين التعليم وعيد محمد ابو خالد امين الصندوق بالحزب بطور سيناء ومجلس ادارة نادي الهجن بطور سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو بالمحافظة .

وقدم الحزب عن طريق الشيخ سبيل ابو حربي امين مدينة طور سيناء عددا من الدروع والجوائز العينية للفائزين .

ويعد سباق الهجن بطور سيناء احد السباقات الهامة داخل المحافظة.

وجاء كل ذلك بناء علي توجيهات النائب صلاح ربيع امين الحزب بجنوب سيناء باهمية المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة بكافة مدن المحافظة .

inbound7839320923339769405

inbound7536049267608595624

inbound1280470036393374522

inbound3178513257913849977

inbound3613484347612467465

inbound6599472944540105363

inbound1935651410855078534

inbound3640951535394638674

inbound6255136826383394835

inbound7071740702087140024

inbound6789112569861970422

inbound1828327500689965883