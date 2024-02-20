"الملا" يستعرض خطط شيفرون العالمية فى مجال إنتاج الغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق له والمشارك فى فاعليات المؤتمر ، وتناولت المباحثات تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وخاصة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بمنطقة شرق المتوسط للإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة.

وأكد الملا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وحرصهما على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون ، لافتاً إلى أن الجانبين يعملان على الاسراع بتنمية حقل نرجس البحرى وزيادة تعاونهما فيما يخص استقبال غاز شرق المتوسط وتصديره.

من جانبه، أعرب نيف عن سعادته بالمشاركة فى المعرض والمؤتمر والتعاون المثمر بين الجانبين ، وحرص شيفرون على الإسراع بعمليات المسح السيزمى ومراحل التنمية ، وأوضح أن شيفرون أجرت دراسة أوضحت أن تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر خيار أنسب.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة ايجاس والمهندس علاء حجر وكيل وزارة للمكتب الفنى.