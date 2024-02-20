ads
الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الملا" يستعرض خطط شيفرون العالمية فى مجال إنتاج الغاز

الوزير مع رئيس شركة
الوزير مع رئيس شركة شيفرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج  والوفد المرافق له والمشارك فى فاعليات المؤتمر  ، وتناولت المباحثات تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وخاصة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بمنطقة شرق المتوسط للإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة.

وأكد الملا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وحرصهما على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون ، لافتاً إلى أن الجانبين يعملان على الاسراع بتنمية حقل نرجس البحرى وزيادة تعاونهما فيما يخص استقبال غاز شرق المتوسط وتصديره.

من جانبه، أعرب نيف عن سعادته بالمشاركة فى المعرض والمؤتمر والتعاون المثمر بين الجانبين ، وحرص شيفرون على الإسراع بعمليات المسح السيزمى  ومراحل التنمية ، وأوضح أن شيفرون أجرت دراسة أوضحت أن تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر خيار أنسب.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة ايجاس والمهندس علاء حجر وكيل وزارة للمكتب الفنى.

الغاز الطبيعي المسح السيزمي