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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

السويد تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 680 مليون دولار

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت السويد اليوم الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 7.1 مليار كرونة سويدية (حوالي 683 مليون دولار) لأوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع السويدي بال جونسون، أن هذه الحزمة الخامسة عشرة هي الأكبر التي قدمتها السويد لأوكرانيا منذ بداية الحرب الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف "ستتبرع السويد بالمزيد من ذخائر المدفعية ونظام الدفاع الجوي RBS70 والصواريخ المضادة للدبابات (TOW) والقنابل اليدوية وقاذفات القنابل كارل جوستاف، وتابع" ستتبرع السويد أيضًا بالإمدادات الطبية والمساعدات الاقتصادية لتمويل شراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا".

السويد وزير الدفاع السويدي