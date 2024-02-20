"الملا" يبحث مع نظيره بجمهورية تيمور الشرقية دعم التعاون بصناعة البترول والغاز

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانشيسكو داكوستا مونتيرو وزير البترول بجمهورية تيمور الشرقية امكانية التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز في جمهورية تيمور الشرقية.

واكد وزير البترول بتيمور الشرقية ان بلاده منفتحة علي التعاون و الاستفادة من الخبرات المصرية لما لمسته ما حققته من تطوير كبير في صناعة البترول والغاز والخبرات المتميزة التي تمتلكها في البحث والاستكشاف وتكرير البترول و صناعة البتروكيماويات.

وأعرب المهندس طارق الملا عن اعتزازه بالثقة الكبيرة في صناعة البترول والغاز المصرية وخبراتها وكوادرها ، مؤكدا وجود فرص للتعاون في كافة المجالات من اعمال التصنيع والبحث والاستكشاف والاعمال الهندسية وتنفيذ المشروعات.

كما أعرب عن استعداد قطاع البترول لاستقبال كوادر جمهورية تيمور الشرقية للتدريب والاستفادة من خبرات مصر في قطاعات البترول والغاز المختلفة.

وحضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى.