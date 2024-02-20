وداعا فصل الشتاء.. انتهاء موجات الصقيع وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل إلى 29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان تفصيلي لها عن حالة الطقس خلال الأسبوعين القادمين، حيث أظهرت المؤشرات بانتهاء موجات الصقيع والبدء في استقبال فصل الصيف، فقد بدت درجات الحرارة في محافظة القاهرة على النحو التالي، في أيام غدًا الأربعاء والخميس والجمعة تكون درجات الحرارة 22 و 23 و 21 على التوالي، وفي أيام السبت والأحد والإثنين في الأسبوع المقبل تكون درجات الحرارة 25 و 27 و 27 على التوالي، ويومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تبلغ درجات الحرارة 28 و 29 درجة مئوية.

ويصاحب ذلك أيضًا ارتفاع في درجات الحرارة ليلًا تصل إلى 21 درجة مئوية، ويسود طقس من دافئ إلى حار نهارًا معتدل ليلًا، وأوضح البيان أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات قادمة على انخفاض درجات الحرارة أو وجود أمطار قوية أو موجات صقيع خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي كافة الانحاء تشعرك وكأننا في فصل الصيف وخصوصا نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل، على الرغم من أنه باقي من الزمن رسميًا 29 يومًا على انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت عنها الأرصاد حيث تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأوضحت أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.