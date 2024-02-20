موسكو: قوات الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ كروز في يوم واحد

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت سبعة صواريخ كروز من نوع ستورم شادو في يوم واحد.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه: "في غضون 24 ساعة، تم اعتراض سبعة صواريخ كروز ستورم شادو بريطانية الصنع، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز باتريوت أمريكي الصنع، وثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز هيمارس أمريكية الصنع"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق أفيد أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميج 29 في منطقة بيلوزيركا في منطقة خيرسون.