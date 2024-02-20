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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

منح للحصول على الدكتوراه من سفارة فرنسا للطلاب المصريين بجامعة عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

حيث قدمت السفارة الفرنسية في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب “منح الدكتوراه” العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.

قد يسمح للمقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كلا من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

تغطي كل منحة تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا، ويذكر ان فترة التقديم تنتهي  في 29 فبراير 2024.

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