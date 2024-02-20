الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر بخان يونس للمستشفيات الميدانية

أكدت الصحة الفلسطينية، أنه تم إجلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى المستشفيات الميدانية، ولا يزال 118 آخرون داخل المجمع.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الوضع داخل مجمع ناصر، الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، تجاوز الكارثة، ويشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الطواقم والمرضى.

وتابعت، أن الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام وبلا أكسجين ولا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت بالأمس، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و92 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.