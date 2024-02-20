مجموعة حصرية من 2500 صورة بـ6.1 مليون دولار.. "اكسبوجر 2024" تفتح الباب اقتناء الأعمال الفنية

أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" 2024 في دورته الثامنة عن فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفاً عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم (6.1 مليون دولار)، من أعمال أشهر مصوري العالم مثل يواكيم شمايسر، الحائز على جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر، صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس. الصحفي والمصور الشهير لبرنامج "ناشيونال جيوغرافيك" العالمي.

وجاء في البيان الصدر صباح اليوم الثلاثاء عن المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة أن المهرجان يوفر على مدار سبعة أيام من 28 فبراير حتى 5 مارس في "مركز إكسبو الشارقة"، لهواة جمع المقتنيات الفنية، و الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من رواد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

جولات إرشادية برفقة المصورين أنفسهم

وينظم "اكسبوجر 2024" للزوار جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين، للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والعمليات والمراحل الإبداعية، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين بشكل مباشر.

ولتعزيز التجربة التي يقدمها "اكسبوجر 2024" للزوار، تقدم سيلفيا لوديان ميو، المتخصصة في تاريخ الفن والخبيرة في المتاحف والمعارض، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض، توفر من خلالها رؤى متعمقة وتعزز فهم الروائع الفنية المعروضة.

وتبرز معارض النسخة الثامنة من المهرجان السرديات الثقافية والفنية والإبداعية لكبار مصوري العالم، أبرزهم المصور إريك ميولا، والمصور يانيس غالانوبولوس بابافاسيليو، والمصور جان بيير لافونت، وغيرهم الكثير من أشهر مصوري العالم.