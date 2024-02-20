رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات ويتابع انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللقاء الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث وذلك لمناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم ومتابعة سير العمل بالكليات.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بتوجيه التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بقرب حلول شهر رمضان أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات وانتظام المحاضرات طبقا للجداول الدراسية المعلنة مسبقا وتسجيل الطلاب للمواد الدراسية بالكليات التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة، موجها بسرعة الانتهاء من إعلان جميع نتائج اختبارات الفصل الدراسى الأول.

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بزيارته التفقدية لجامعة المنوفية الأهلية لتفقد سير العمل بالجامعة ومتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لمنتخب الجوالة لجامعة المنوفية المشارك في فعاليات الدورة القميه الـ 31 لجوالي وجوالات الجامعات المصرية المقامة بجامعة طنطا، حيث أحرز منتخب الجامعة المستويات الاولى في جميع مجالات التسابق وفاز بالمستوى الأول على الدورة.

والتهنئة لفريق جامعة المنوفية المشارك في فعاليات مسابقة "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسار الصحة والرياضة، وقد أقيمت المسابقة بجامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

كما أعرب القاصد عن سعادته بفوز فريق جامعة المنوفية المشارك في مسابقة إبداع 12 في مجال المبادرات المجتمعية في التصفيات التمهيدية في المسابقة وصعود الفريق للتصفيات النهائية بمبادرتي "الصيدلية الخيرية" ومبادرة "Don't walk alone" والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية.

وأشار القاصد إلى استضافة جامعة المنوفية لبطولة المصارعة للجامعات المصرية التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ 51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا خلال الفترة من 6 حتى 8 فبراير بمشاركة 23 جامعة، وقد أسفرت النتائج عن فوز طلاب جامعة المنوفية حيث فاز الطالب محمد مصطفى الشامي بالمركز الثاني فى وزن 97 كجم، الطالب أبو بكر السيد جاد المولي بالمركز الثالث فى وزن 130 كجم، الطالب شوقي أشرف بالمركز الثالث فى وزن 77 كجم، الطالب خالد صلاح الشربيني بالمركز الثالث فى وزن 67 كجم، والطالب عبد الرحمن أحمد نبوي بالمركز الثالث فى وزن 60 كجم.

وقد احتلت جامعة المنوفية المركز السادس في الترتيب العام للبطولة بإجمالي نقاط 65 نقطة.