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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تنصف حسام المندوة وتلغي حكم استبعاده من نادي الزمالك

حسام المندوة
حسام المندوة
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 قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاد حسام المندوة، من الترشح لمنصب أمين الصندوق، وقضت المحكمة بصحة انتخابه وفوزه .

 وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما باستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، وحمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

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