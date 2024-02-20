الإدارية العليا تلغي حكم استبعاد حسام المندوة من منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك

قررت المحكمة الادارية العليا، منذ قليل، إلغاء حكم استبعاد حسام المندوه الحسينى من أمانة صندوق نادى الزمالك، بعد أن تقدم المندوه بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة حكمها أصدرت من قبل قرارا باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

و كان المندوه نحج في انتخابات الزمالك الماضية، بعد أن حصل على 12431 صوتا ضمن قائمة حسين لبيب التي نجحت كاملة