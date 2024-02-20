الطاقة الروسية: أوروبا يجب أن تأخذ زمام المبادرة لنقل الغاز عبر أوكرانيا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، خلال مؤتمر صحفي في يوم الطاقة بالمعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في VDNKh، إن أوروبا نفسها يجب أن تأخذ زمام المبادرة لتوسيع عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ونقلت تاس الروسية عن شولجينوف قوله "أعتقد أن الدول الأوروبية يجب أن تهتم بنفسها وتحاول التوصل إلى نوع من الاقتراحات حول كيفية الحفاظ على العبور، لأنها مهتمة بذلك".

وأضاف الوزير أن الجانب الروسي لا يتفاوض حاليًا لتمديد اتفاقية العبور.

وفي وقت سابق، أبلغ المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون أوكرانيا بأن الاتحاد الأوروبي غير مهتم بتمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتنتهي صلاحية الوثيقة في نهاية عام 2024.