أوقاف الشرقية تستعد لإستقبال شهر رمضان المبارك

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك والانتهاء من تجهيز المساجد وإجراء اعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحه وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين قامت المديرية بإطلاق حملات موسعه لصيانة المساجد بمختلف القري والمراكز والمدن وتهيئتها على أفضل وجه ممكن بالإضافة الي وضع خطة عمل تتضمن تكثيف الأنشطة الدعوية بما يتسق وجلال الشهر الكريم والاستعداد المبكر لصلاة التراويح والتهجد وتنظيم الاعتكاف بالمساجد في الشهر الكريم وكذلك إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم بصورة غير مسبوقة بهدف توفير أفضل الأجواء الروحانية للمصلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الوزارة قررت عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد علي أن تقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن علي ان يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية بما يوفر الجو الروحاني المناسب للشهر الفضيل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلي استمرار المديرية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.