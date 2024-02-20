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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط هاربا من حكم بالإعدام في الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام  بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن النتائج التالية:  

- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة ، محكوم عليه بالإعدام شنقاً فى جناية "قتل عمد".

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف ، جزئى" .. بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا "تبديد").

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الامن العام محكوم عليه بالإعدام شنقا بالحبس 48 سنة