الأمن يضبط هاربا من حكم بالإعدام في الجيزة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن النتائج التالية:

- ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة ، محكوم عليه بالإعدام شنقاً فى جناية "قتل عمد".

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف ، جزئى" .. بإجمالى عقوبات بالحبس 48 سنة فى قضايا "تبديد").

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.