الأمن العام يواصل ضبط المتهمين بوقائع السرقات بـ4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وجاء ذلك بمشاركة مديريات أمن (الأقصر – البحيرة – الجيزة – البحر الأحمر) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سئ النية" – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بإسلوب قطع التوصيلات الكهربائية.. وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 16 واقعة سرقة، بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن البحيرة

ضبط (4 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سئ النية" – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات مواتير ( الرش، الرى) من الأراضى الزراعية والمزارع ليلاً مستخدمين سيارة نقل ملك أحدهم متخذين من دائرة مركز شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 13 واقعة سرقة بدائرة المركز ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (غفير "فيلا") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل الفيلا محل عمله بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مفتاح مصطنع ، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عملائه "سيئ النية" (3 أشخاص "مالكى محلات مشغولات ذهبية".. أمكن ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بشراء المشغولات الذهبية من المتهم.

ضبط (5 عناصر إجرامية من بينهم 3 عملاء "سيئ النية" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب " كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 12 واقعة سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميله "سئ النية" (مزارع – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه والسيارة المستولى عليها.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط ( عاطلان – لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة رأس غارب) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- مصوغات ذهبية ) من داخل شقة بدائرة القسم، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، أرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.