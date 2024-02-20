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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط سائق بالمنيا استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط سائق بالمنيا
ضبط سائق بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط سائق بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات "3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق بالمنيا بيانات بطاقات الدفع