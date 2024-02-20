الاجتماع الأول لوحدة حساب البحوث بجامعة جنوب الوادي

أقيم الاجتماع الأول لوحدة حساب البحوث جامعة جنوب الوادى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي .

تأتى الوحدة ذات طابع خاص برئاسة الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل الوحدة الذي يضم الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري و الدكتورة دعاء كمال الأستاذ المساعد بكلية الآداب وعلي عامر مدير عام الشئون القانونية وصلاح محمود محمد مدير ادارة الوحدات ذات الطابع الخاص وأحمد عبده ادارة الدراسات العليا

وناقش الاجتماع آليات عمل الوحدة وخطة العمل ووضع خطة تسويقية واقامة دورات تدريبية وتوجيه الدعوة لكافة المهتمين بالبحث العلمي.